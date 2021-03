FHI tilrår ungdom å vaksinere seg mot smittsam hjernehinnebetennelse

innenriks

Førekomsten av sjukdommen meningokokk (smittsam hjernehinnebetennelse) har vore svært låg under koronapandemien – og det er ingen endring i tilrådinga som følgje av pandemien.

Førekomsten av sjukdommen har vore svært låg under koronapandemien, men FHI reknar likevel med at ungdom har ein høgare risiko for å bli smitta samanlikna med resten av befolkninga.

Vaksinen gir vern i fleire år, og når samfunnet opnar opp igjen, vil ungdom i aldersgruppa vere beskytta.

Hjernehinnebetennelse er ein smittsam sjukdom som kan vere dødeleg. Sjukdommen smittar via spytt. Typiske symptom er høg feber, stiv nakke, nedsett medvit, kvalme og brekkingar, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Sjukdommen utviklar seg ofte raskt, og rundt 10 prosent av dei som får sjukdommen, døyr. Dei siste fem åra har det årleg vore meldt mellom eitt og fem tilfelle av meningokokksjukdom i denne aldersgruppa.

