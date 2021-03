innenriks

Alle pasientar er innlagde på Haugesund sjukehus, opplyser Helse Fonna i ei pressemelding måndag. Ikkje sidan starten av april i fjor har talet på innlagde koronapasientar ved Haugesund sjukehus vore så høgt.

Helse Fonna opplyser at dette fører til at planlagd drift blir redusert, for å ha nok ledige senger dersom talet på koronapasientar aukar meir.

Ein av dei fem er innlagde det siste døgnet. Ingen av pasientane hadde måndag behov for intensivbehandling.

