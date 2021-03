Forbod mot meir enn to besøkjande i private heimar i Oslo

innenriks

– Dette er eit svært inngripande og alvorleg tiltak. Vi veit at veldig mange i byen allereie lever som om dette er regelen. Men vi veit òg at det er for mange som samlast i private heimar, og som framleis har for mykje kontakt, sa han på ein pressekonferanse måndag kveld.

Det har til no vore forbod mot å vere fleire enn ti personar samla i private heimar, med tilråding om å unngå private samankomstar og besøk i private heimar.

– Den einaste måten å stoppe det muterte viruset, er å stoppe mest mogleg av den sosiale kontakten, sa byrådsleiaren.