Konkurransetilsynet droppar millionbot til Norgesgruppen

Norgesgruppen kjøpte i januar 2018 butikklokale i Sædalssvingene i Bergen, der konkurrenten Coop driv ein Extra-butikk.

I august i fjor ila Konkurransetilsynet Norgesgruppen ei bot på 20 millionar kroner fordi dei meinte at daglegvaregiganten ifølgje opplysningsplikta skulle ha informert tilsynet om kjøpet seinast tre dagar etter at avtalen vart gjord. Norgesgruppen varsla ikkje før etter tre månader.

Etter at Norgesgruppen klaga på vedtaket i februar i år har Konkurransetilsynet no snudd.

– Tilsynet har etter ei samla fornya vurdering funne grunn til å leggje større vekt på at det likevel kan ha vore uvisse knytt til om erverva var omfatta av ordlyden i det konkrete pålegget, og om det fanst den nødvendige grada av skuld, seier konkurransedirektør Lars Sørgård i ei pressemelding.

Alle daglegvarekjeder i Noreg er i dag pålagde ei opplysningsplikt for fusjonar og oppkjøp i verdikjeda for daglegvarer for å sikre at konkurransen ikkje blir skadd.

