Koronasmitten er på veg ned i Kristiansand

innenriks

Formannskapet skal måndag diskutere dei lokale koronatiltaka. Kommuneadministrasjonen meiner at tiltaka må halde fram omtrent på dagens nivå til måndag 29. mars, skriv Fædrelandsvennen.

Det inneber mellom anna framleis raudt nivå på ungdomsskular, forbod mot dei fleste arrangement og stengde treningssenter.

– Vi må lenger ned når det gjeld talet på smitta, og derfor må vi halde fram med tiltaka. Men eg kjenner at eg blir meir optimistisk med tanke på sommaren når vi ser at vi får gjort noko med smitten. Det er viktig for enkeltpersonar og for næringslivet, seier ordførar Jan Oddvar Skisland (Ap).

811 personar i Kristiansand har vorte koronasmitta i år, viste talet på søndag.

(©NPK)