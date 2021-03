Kraftig auke i koronainnlagde i Helse sør-aust siste døgn

innenriks

Ikkje sidan 7. april i fjor har det vore fleire innlagde i helseregionen. Då var talet 213.

45 av pasientane var innlagde på intensivavdelingar, og 24 får respiratorbehandling, opplyser Helse sør-aust.

Talet på innlagde har dobla seg på landsbasis dei siste to vekene. Søndag var det 200 personar innlagde på norske sjukehus. Då var 177 av dei innlagde på sjukehusa som ligg under Helse sør-aust.

Ifølgje assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad kjem av den kraftige smitteauken i stor grad kjem av meir smittsame virus.

– Talet på innleggingar går rett til vêrs, og det ser ut til at den kurva vil nærme seg det vi hadde under den første bølgja for eitt år sidan om ikkje så veldig lenge, viss ikkje smittetrenden snur veldig raskt, seier Nakstad til NRK.

(©NPK)