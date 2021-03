Nakstad fornøgd med Oslo-tiltak: – Ingen tvil om at vi er på full fart inn i ei tredje smittebølgje

innenriks

Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) slo fast at vi er inne i den tredje bølgja då han måndag stengde hovudstaden ytterlegare ned.

– Smittenivået i Noreg dei siste dagane har lege høgare enn ved årsskiftet då vi nådde toppen av bølgje nummer to. Det er ingen tvil om at vi no er på full fart inn i smittebølgje nummer tre. Den kjem av det nye britiske muterte viruset og er utvilsamt vanskelegare å handtere enn smittebølgje nummer éin for eit år sidan, seier Nakstad til NTB.

Oslo stengjer ungdomsskulane og vidaregåande, og dessutan 5. til 7. trinn i bydelar med høg smitte.

– Dette er godt grunngitte, målretta, nødvendige og forholdsmessige tiltak. Det kan snu smitteutviklinga i Oslo viss dei blir følgde av innbyggjarane, seier Nakstad.

