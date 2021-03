Oslo-rektor ønskjer skulestenging

innenriks

– Det har vore veldig krevjande å ha elevane på skulen. Dei føler seg utrygge, seier rektor Rachid Sealiti ved Bjøråsen skule til NRK.

I veke 10 vart over 5.000 elevar i Osloskolen sett i karantene. Bjøråsen skule på Romsås måtte stengje etter å ha registrert smitte på sju av ti trinn. Sealiti fortel at situasjonen på skulane i bydel Grorud er uoversiktleg.

– Eg har kontakt med rektorane i Grorud og dei føler på det same, og er i same situasjon som oss. Eg trur nok at dei ønskjer nedstenging av skular for å betre oversikt og kontroll.

