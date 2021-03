Rapport: For fengselsliknande preg på Trandum

innenriks

Dei kritiserer mellom anna innlåsingspraksisen, den avgrensa tilgangen til telefon og internett, avgrensa aktivitetstilbod og luftetid, og dessutan at helsetilbodet er urovekkjande, kjem det fram i tilsynsrådets årsmelding for 2020.

– Vi ser annleis på enkelte av punkta tilsynsrådet påpeikar. Generelt meiner vi at drifta av utlendingeinternatet per i dag er forsvarleg og i samsvar med gjeldande lover og reglar, seier seksjonsleiar Johan-Edvin Throndsen ved utlendingeinternatet i ein pressemelding.

Han fortel at dei har sett ned ei arbeidsgruppe for å vurdere bruken av private telefonar og auka tilgang til internett, og dessutan at dei ser på moglegheitene for å byggje luftebalkongar i tilknyting til kvar avdeling.

Politiets utlendingseining (PU) meiner heller ikkje innlåsingspraksisen krev regulering utover den lovlege fridomskrenkinga eit opphald ved utlendingeinternatet inneber.

Throndsen legg til at Legetjenester A/S, som driftar helsetenesta på Trandum, oppfyller krava og forpliktingane sine.

(©NPK)