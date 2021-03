Raudt nivå på alle skuletrinn i Nordre Follo

innenriks

Det vedtok formannskapet i eit møte måndag kveld, skriv Østlandets Blad. Det nye tiltaksnivået blir innført umiddelbart og gjeld til 9. april. I barnehagane er det framleis gult nivå.

Det var meld om 33 nye smittetilfelle måndag då kommunen tok avgjerda. Tidlegare i vinter stengde heile kommunen ned etter eit utbrot av den muterte virusvarianten som no dominerer på Austlandet.

– Eg kan seie at stormen no har komme. Det er 33 melde tilfelle så langt i dag, og dagen er enno ikkje over, så dette er ein alvorleg situasjon, sa kommuneoverlege Kerstin Anine Johnsen Myhrvold i møtet på måndag i formannskapet.

