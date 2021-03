Retten vil gi førarkort tilbake etter dødsulykke i Alver

innenriks

Ein 62 år gammal mann vart funnen livlaus etter å ha vorte påkøyrd på fylkesveg 57 i Alver kommune i Nordhordland natt til 27. februar.

Ein vogntogsjåfør vart arrestert kort tid etterpå, sikta for aktlaus køyring og brot på hjelpeplikta ved å ha forlate åstaden. Han nektar straffskuld på begge punkt.

Bergen tingrett støttar ikkje kravet til politiet om at han skal bli fråteken førarkortet, skriv Bergens Tidende. Retten peikar på at avdøde var nær køyrebanen då uhellet hende, og at han var iført svarte/mørke klede.

Politiet seier at dei skal ta ei vurdering på ein eventuell anke.

(©NPK)