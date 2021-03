Rykk tilbake til start og skalk lukene – Oslo stengjer ned meir enn nokon gong

innenriks

– Det er ingen tvil om at vi er inne i ei tredje smittebølgje, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) då han måndag stengde byen ytterlegare ned.

– Samla sett er dette dei mest inngripande tiltaka vi har hatt i Oslo fram til no i pandemien, seier byrådsleiaren.

Då Oslo til liks med Noreg vart hastestengd i mars i fjor, fekk i alle fall kjøpesentera og andre forretningar halde ope viss dei ville. Og då kjøpesentera vart stengde i mutantnedstenginga denne vinteren, vart skulane haldne opne.

No blir det meste stengd ned i hovudstaden. Sentera har vore stengde i fleire veker allereie, og på barar og utestader, som elles er heilt stengde for anna enn take away, har det ikkje vorte skjenkt ein drope alkohol sidan november.

Skjermar dei yngste barna

I tillegg blir no ungdomsskular og vidaregåande skular stengde, medan det blir heimeskule i enkelte bydelar òg for elevar på 5. til 7. trinn. Dette gjeld bydelane med høgast smittetrykk.

Tiltaka varer til 6. april. Også barnehagane i hovudstaden blir stengd i påskeveka.

– Etter påske vil skulane gå tilbake på raudt nivå. Vi skjermar dei yngste barna for vidare tiltak. Å halde ope for dei yngste barna er ekstremt viktig. Men eg veit at det å halde ope i den situasjonen vi er i no, også er ekstremt krevjande. Tilsette opplever ei enorm belastning, seier skulebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Ber om nytt krafttak

Etter urovekkjande smitteutvikling før og i helga, såg ikkje Oslo-byrådet andre utvegar. Byrådsleiaren som for litt over ein månad sidan åtvara mot at Oslos befolkning er på brestepunktet når det gjeld tiltak, strammar ytterlegare til.

For dei som ikkje har barn, blir det òg innstrammingar. Det blir ikkje tillate å ha meir enn to personar på besøk i private heimar.

– Dette er eit svært inngripande og alvorleg tiltak. Vi veit at veldig mange i byen allereie lever som om dette er regelen. Men vi veit òg at det er for mange som samlast i private heimar, og som framleis har for mykje kontakt, seier Johansen.

– For å halde oslofolk trygge, har vi i dag vedteke å gjere det som trengst for å slå ned smitten. Viss alle no bidreg i eit krafttak dei neste vekene og følgjer alle reglar og møter færrast mogleg, så kan vi saman slå ned smitten og bidra til å opne opp samfunnet igjen, seier Johansen.

Samtidig blir frisørar, venleikssalongar og andre ein-til-ein-behandlarar haldne opne. Dette er no det einaste innslaget som gir eit levande bybilete i hovudstaden.

Gå ein tur i sola og ha håp

I tillegg blir det eit forbod mot sosiale samankomstar. Rådet er som det har vore før: Gå ein tur, tenk på vårsola og hald ut litt til.

– Vi er på eit for høgt smittevernnivå i Oslo, men vi kan slå smitten ned. La oss gjere det, seier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Kommunane rundt Oslo, som framleis har opne kjøpesenter og mindre inngripande tiltak enn hovudstaden, var måndag i intensiv møteverksemd.

Også der stig smittetrykket, og i møte med Statsforvaltaren vart kommunane samde om at dei treng overordna nasjonale tiltak. Desse blir offentleggjort seinast tysdag, ifølgje Lier-ordførar Gunn Cecilie Ringdal.

Blant tiltaka som truleg blir innførte i desse kommunane, er raudt nivå på skulane, altså eit hakk under nivået Oslo har lagt seg på.

