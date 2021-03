SSB-rapport: Kan bli overskot av lærarar fram mot 2040

innenriks

Det er i rapporten Lærermod at Statistisk sentralbyrå (SSB) framskriv eit læraroverskot fram mot 2040. Det er berre for grunnskulelærarar at SSB bereknar eit underskot av lærarar fram til 2025, deretter aukar overskotet òg for denne lærargruppa. Det er i så fall for første gong.

Ein låg og delvis negativ vekst i talet på framtidige barn og unge, altså nedgang i befolkningsveksten, forklarer overskotet av lærarar, ifølgje framskrivingsmodellen frå SSB.

Ifølgje utrekningane var det i 2020 eitt overskot på rundt 3.100 lærarar samanlagt. I 2025 blir overskotet berekna til å liggje på nesten 19.000 og i 2040 på nesten 69.000 lærarar. Spesielt for lektorar og faglærarar og for barnehagelærarar vil overskotet vere stort.

– Overskot framover

– Framskrivingane viser eit overskot av lærarar i åra framover. Det må vi bruke på ein måte som kjem barnehagebarn, elevar og dei tilsetje til gode. Regjeringa har jobba systematisk over tid for å utdanne fleire lærarar, med betre gjennomføring, kompetansekrav og masterutdanning, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Melby peikar på at viss utrekningane frå SSB stemmer, vil det gi gode føresetnader for å sørgje for at alle som jobbar som lærarar i barnehage og skule, er kvalifiserte og har rett kompetanse.

Uvisse

SSB framskriv kvart tredje år tilbod og etterspurnad etter lærarar for dei neste 20 åra. Framskrivingane blir påverka av ei rekkje faktorar som studenttal, gjennomføringsprosent, kor mange med relevant utdanning som jobbar i sektoren og kor mange som blir pensjonerte. Det er derfor stor uvisse knytt til utrekningane.

Rapporten tek utgangspunkt i utdannings- og arbeidsmarknadsstatistikk frå 2019. Befolkningsframskrivingane nytta i rapporten er frå 2020. Det er knytt uvisse til desse, skriv SSB.

