Seks av ti skal vere heime i påska

Då trudde rundt ni av ti at det skulle bli heimepåske, ifølgje Norsk koronamonitor frå Opinion.

– Påsken i fjor vart prega av hytteforbod, og folk enda opp med heimepåske. I år er det klart fleire som planlegg å reise, men smittesituasjonen framover vil nok ha noko å seie, seier seniorrådgivar Nora Clausen i Opinion.

I år opplyser 27 prosent at dei ikkje skal vere heime i påska, mot 8 prosent i fjor. Delen som oppgir at dei ikkje veit, har auka frå 4 til 14 prosent.

I år som i fjor er særleg dei yngre usikre på påskeplanane. Blant dei under 30 år seier heile 57 prosent at dei er usikre på påska.

– Det overraska mange i fjor at elles så hytteglade nordmenn både droppa påske og hytta for å bidra i dugnaden. På dette tidspunktet var det få som antok at påska for neste år òg ville bli ramma, seier Clausen.

Tilrådingane til styresmaktene for årets påske omfattar å rå mot reiser utanlands, men at folk kan reise på hytta dersom dei tek ekstra smittevernomsyn.

5.000 personar har delteke i undersøkinga.

