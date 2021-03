innenriks

To personar har nekta å vedta førelegga. Ein av dei meiner han dreiv med skogdrift, og at han ikkje har gjort noko straffbart, skriv Fædrelandsvennen.

– Eg kan ikkje hugse at det nokon gong er gitt så mange førelegg for slike forhold. Det er skuffande at så mange tok sjansen på å køyre ulovleg, seier politioverbetjent og miljøkrimkoordinator Torvild Selås.

Fire førelegg er på 14.000 kroner, medan seks var på 12.000 kroner. Det siste er på 4.000 kroner.

(©NPK)