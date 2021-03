Utdanningsforbundet i Oslo meiner lærarane ikkje har vorte vareteke

innenriks

– Eg opplever at det har vore eit sterkt fokus på retten elevane har til opplæring. Vi er òg veldig opptekne av det, men skulle ønske at retten for dei tilsette til eit trygt og godt arbeidsmiljø fekk eit større fokus og meir merksemd. Vi opplever at dei ikkje har greidd å balansere desse omsyna, seier leiar Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo.

Ho understrekar at ho ikkje vil gi råd om kva byrådet bør gjere. Byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) opplyste søndag at byrådet diskuterer ekstraordinære tiltak for å få bukt med smitten. Blant tiltaka som blir vurderte er stengde skular. Nesten ein tredel av dei smitta i hovudstaden dei siste 14 dagane er under 20 år.

– Vi har over tid formidla til byråden at det er stor belastning, slitasje og uro blant medlemmene våre, og håpar det er med i avgjerdsgrunnlaget, seier Skjefstad Andersen.

Ho fortel om lærarar som har vore sette i karantene fleire gonger, om hyppige endringar av undervisningsopplegg, og ekstraarbeid i samband med skifte mellom fysisk og digital undervisning. I samband med spreiinga av nye variantar av viruset, som smittar raskare blant barn, er mange dessutan meir redde for å bli smitta sjølv, og ta med smitte heim.

– Vi er spente på kva som kjem frå byrådet i dag, seier fagforeiningsleiaren.

NTB har vore i kontakt med byrådet i Oslo, som førebels ikkje har hatt høve til å kommentere saka.

