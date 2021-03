367 nye koronasmitta i Oslo siste døgn – ny rekord

innenriks

Det er 132 meir enn gjennomsnittet dei førre 14 dagane, som var på 235 smitta per dag, og 87 meir enn gjennomsnittet dei siste sju dagane. Same dag førre veke vart det registrert 293 smittetilfelle.

Talet på smitta siste døgn er 98 fleire enn dagen før.

Smitten er no høgast i bydelane Stovner og Grorud. Stovner har 1242,6 nye smitta for kvar 100.000 innbyggjar dei siste to vekene. Grorud har 1122,5. I bydel Ullern er dette talet 225,6.

I bydelen Nordstrand er smittetala lågast, med 221,1 smitta per 100.000 innbyggjar.

Totalt er 23.787 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

