Ap forbi Høgre på ny meiningsmåling

innenriks

Dei to partia var rett nok like store i målinga, som er utført av Sentio, tilbake i juni. Men etter at pandemien verkeleg slo inn i Noreg for eit år sidan, har Ap altså ikkje klart å passere Høgre – før no.

– Ein godt likt statsminister og korona-handteringa har vore Høgres beste kort, og når vaksineleveransane går treigt samtidig som smitten aukar, kan det bidra til at tilliten til Solberg og Høgre fell, seier Martin Stubban hos Sentio til Nettavisen.

Arbeidarpartiet får 23,5 prosent oppslutning i målinga. Dersom prosentdelen stod seg til valet, ville dei saman med SV og Sp fått 92 mandat og stortingsfleirtal.

Også Frp får ein opptur på målinga. Etter tre strake målingar på under 10 prosent, får dei no 12 prosent oppslutning på marsmålinga. I februar fekk dei berre 7,5.

Resten av partia gjer det slik på målinga (endring frå førre måling i parentes): Sp: 18,6 (+0,2), SV: 7,8 (-0,8), Raudt: 4,1 (+0,3), MDG: 3,3 (-1,4), V: 2,9 (+0,2), KrF: 2,4 (-0,9), Andre: 2,7 (-0,3).

Målinga er gjennomført mellom 9. og 14. mars gjennom 1.000 intervju. Feilmarginen er frå 1,1 til 3,3 prosent.

(©NPK)