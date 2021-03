innenriks

Til Klassekampen seier Kjerkol, som er Aps helsepolitiske talsperson, at ho støttar partikollegaen Tore O. Sandviks oppmoding om at Ap og Høgre må finne løysingar saman og «kople av» Venstre frå arbeidet.

– Det er større rom for at Ap og Høgre kan finne gode løysingar, utan Venstre. Mange av medlemmene og veljarane våre er bekymra for at rusliberale i Venstre får for sterk påverknad på narkotikapolitikken. Unge Venstre er opne på at dei vil legalisere cannabis, seier Kjerkol.

