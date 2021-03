Fiskeriavtale i hamn med EU og Storbritannia

innenriks

– Eg er fornøgd med at avtalen med EU og Storbritannia endeleg er på plass. Dette er den første kvoteavtalen mellom tre partar i Nordsjøen og ein føresetnad for berekraftig forvaltning, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i ei pressemelding.

Organisasjonen Fiskebåt seier seg tilfreds med avtaleverket, men slår likevel alarm om den havgåande flåten.

– Avtalen gir ein redusert kvotebytebalanse som fører til reduserte fiskemoglegheiter for den havgåande flåten. Det er viktig at flåtegruppene som blir spesielt hardt ramma blir kompenserte gjennom frigjord tredjelandskvote, seier administrerande direktør Audun Maråk.

Nedtur for danskane

På dansk side vekkjer avtalane både glede og forarging.

Kenn Skau Fischer, direktør i Danmarks Fiskeriforening, seier til nyheitsbyrået Ritzau at det er gledeleg at danske fiske no får tilgang til norske farvatn igjen.

– Men det har kosta, seier Fischer.

– Dessverre kan vi sjå at det blir betalt ei ekstrarekning som følgje av brexit. Det skjer ved at fiskerimoglegheitene blir innskrenka for dansk fiskeri, og det er skremmande, seier han.

Danmarks fiskeriminister Rasmus Prehn trekkjer eit letta sukk.

– For fiskarar under press har det teke altfor lang tid. Vi må berre seie at årsaka er noko som kjem utanfrå, seier Prehn ifølgje Ritzau.

Topartsavtale med britane står att

Dei tre partane har vore i forhandlingar sidan årsskiftet, og særleg Noreg og EU har hatt usemjer.

Fire avtaler er no på plass: Ein trepartsavtale mellom Noreg, EU og Storbritannia om felles forvaltning av bestandane i Nordsjøen, topartsavtaler mellom Noreg og EU for Nordsjøen og Skagerrak og ein naboskapsavtale med Sverige.

Dermed er landa samde om å gi kvarandre tilgang til å fiske i sonene til kvarandre.

– Desse avtalane er viktige for å få mest mogleg verdiskaping for norsk fiskerinæring. Vi har hatt løpande dialog med næringa, som støttar forhandlingsresultatet, seier Ingebrigtsen.

– No står det att å få på plass ein topartsavtale med Storbritannia, der forhandlingane held fram med full styrke, seier han.

EU misnøgd med torskekvoten

Seikvoten er redusert med ein firedel til 59.512 tonn, og norske fiskarar får tilgang på 30.946 tonn. Norske fiskarar får ein kvote på 103.344 tonn nordsjøsild og 2.252 tonn torsk.

Torskekvoten vart kraftig redusert i 2020. EU hadde her gått inn for ein reduksjon av den totale tillatne fangsten på 16,5 prosent for 2021, medan forhandlingane enda på 10 prosent.

– Eit litt mindre ambisiøst resultat enn EU hadde jobba for, skriv dei i ei pressemelding.

Noreg har òg bytt til seg ein kolmulekvote på 37.500 tonn frå EU, og får fiske han i irske farvatn, utan områderestriksjonar.

Noreg har òg forplikta seg til å stengje gytefelt i norsk sone for å verne småtorsk seinare i år, for å byggje opp att bestanden.

Partane har vidareført stenging av nokre gytefelt frå tidlegare.