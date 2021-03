Ingen nye alvorlege biverknader etter AstraZeneca-vaksine i Noreg

innenriks

– Det har førebels ikkje dukka opp noko nytt i dag, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB tysdag ettermiddag.

Éin av dei tre helsearbeidarane som nyleg vart innlagde på Rikshospitalet etter å ha fått AstraZeneca-vaksinen, døydde søndag.

Det er enno ikkje påvist nokon samanheng mellom vaksinen og dei alvorlege biverknadene, men all bruk av vaksinen er likevel sett på vent i Noreg og ei rekkje andre land.

– Vi kan ikkje stadfeste at det er ein samanheng med dei få alvorlege biverknadene i Noreg, men vi kan heller ikkje sjå bort frå det. Så førebels er dette ope, seier Madsen.

– Lite sannsynleg med tilbaketrekking

EUs legemiddelverk (EMA) er i gang med å vurdere om det kan vere ein samanheng. Konklusjonen vil dei presentere torsdag.

Men dei meiner framleis det ikkje er nokon tydelege indikasjonar på at AstraZeneca-vaksinen har forårsaka blodpropp. EMA er til så lenge overtydd om at nytta av vaksinen er større enn risikoen, kunngjorde dei på ein pressekonferanse tysdag.

AstraZeneca-vaksinen har for lengst vorte godkjend av EMA. Madsen seier at EMA no diskuterer kva dei skal gjere med denne godkjenninga.

– Men bruken i dei enkelte landa, blir ikkje bestemt av EMA. Det er fagstyresmaktene i kvart land som sjølv tek stilling til om dei vil halde fram med å bruke han eller ikkje, seier Madsen.

– Eg trur det er lite sannsynleg at dei trekkjer tilbake godkjenninga.

Møte med danske ekspertar

Dersom EMA gir tommel opp for framleis bruk av AstraZeneca-vaksinen, vil ein truleg ikkje slite med ein mistillit til denne vaksinen i befolkninga, trur Madsen. Nordmenn stoler såpass på rådet frå styresmaktene, meiner han.

– Det er jo òg eit klart skilje her, Legemiddelverket står for godkjenning og overvaking av biverknader, medan FHI tek stilling til om ein skal halde fram med å bruke han eller ei, påpeikar han.

Tysdag sat han i møte med danske styresmakter for å dele erfaringar knytt til AstraZeneca-vaksinen.

– Det er nettopp slikt samarbeid vi jobbar med, å snakke med styresmakter i andre land, leiande ekspertar, for å høyre kva dei har å seie. Vi får beskrive kva slags undersøkingar som blir gjorde i landa deira, seier han.

Følar på tidspresset

Timane og dagane går, medan Steinar Madsen og Statens legemiddelverk jobbar på spreng med å undersøkje tidlegare biverknadsmeldingar dei har fått opp mot vaksinasjon med AstraZeneca-vaksinen.

– Dermed kan vi få eit tydelegast mogleg bilete av kva som har skjedd heilt frå byrjinga av, seier han.

Den planlagde gjenopninga av Noreg i mai og juni kan henge i ein tynn tråd viss AstraZeneca-stansen blir forlengd, uttalte smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NTB tidlegare tysdag.

– Alle snakkar om korleis denne pausen påverkar vaksineframdrifta. Følar de på tidspresset?

– Ja sjølvsagt, vi skulle jo meir enn gjerne sett at dette ikkje hadde skjedd. Ein blir nesten lei seg når dette skjer, no når alle treng alle dei vaksinane dei kan få – ikkje berre i Noreg, men over heile verda.

– Det vi ønskjer til slutt her, er eit svar som er så sikkert som mogleg. Men som sagt, når det gjeld biverknader, så vil det alltid vere ei grad av uvisse, seier han.

