Kirkens Bymisjon ønskjer reparasjonspakke for barn og ungdom

– Kirkens Bymisjon ber regjeringa planleggje for korleis skulane og samfunnet skal ta vare på barn og unge når vi igjen kan opne opp. Ja, vi står framleis midt i ein krevjande smittesituasjon, men vi nærmar oss ei gjenopning av samfunnet. Det er viktig å planleggje for dette allereie no, seier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal.

Organisasjonen foreslår fleire ressursar inn i skulen, auka støtte til barnefamiliar med dårleg råd, utvida sommartilbod for barn og ungdom, fleire lokale sommarjobbar og at kommunane skal få øyremerkte midlar til psykososiale lågterskeltilbod for ungdom.

