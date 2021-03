Klimameldinga: Ap skjermar bilistane

innenriks

Det er klart etter omfattande diskusjonar internt i Arbeidarpartiet om klimaplanen til regjeringa for 2021 til 2030.

I klimaplanen foreslår regjeringa at CO2-avgifta skal aukast til 2.000 kroner for kvart tonn i 2030. Det er meir enn tre gonger det noverande nivået. Men regjeringa opnar òg for å skjerme pumpeprisen ved å kompensere gjennom kutt i vegbruksavgifta.

Arbeidarpartiets forslag er no ein delvis kompensering, slik at CO2-avgifta på bensin og diesel aukar i halv takt.

Mellomposisjon

Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide forklarer at partiet òg ser for seg ein ikkje-lineær opptrappingstakt.

I tillegg skal det sjåast hen til geografi og avstand.

– Vi vil at opptrappingstakten for diesel og bensin skal vere langsamare enn han er for CO2-prisen generelt. I det skal det òg liggje ein positiv skeivskap til fordel for distrikta, seier Eide til NTB.

– Klimaeffekten blir då halvparten av det han elles ville vore, men sjølvsagt òg mykje større enn han ville vore ved null effekt på pumpeprisen. Det er ein mellomposisjon, seier han.

Vegbruksavgift

Nøyaktig korleis auka CO2-avgift skal kompenserast, tek Eide ikkje stilling til.

Han viser til at det er fleire andre avgifter som kan skruast til slik at pumpeprisen aukar i halv takt.

Dei siste åra har regjeringa kompensert for auka CO2-avgift gjennom ein reduksjon i vegbruksavgifta. Men i klimameldinga, som no ligg til behandling i Stortinget, har regjeringa ikkje teke stilling til om dette skal halde fram i tida framover.

I klimameldinga blir det samtidig påpeika at reduksjonen i utslepp av klimagassar isolert sett vil bli rundt 3 millionar tonn lågare viss auka CO2-avgift blir fullt ut kompensert gjennom redusert vegbruksavgift, enn viss denne kompensasjonen blir droppa.

Meir enn 4 kroner literen

Framstegspartiet og Senterpartiet har begge gått inn for at auken i CO2-avgift på bensin og diesel må kompenserast fullt ut, slik at avgiftsauken ikkje får nokon effekt på pumpeprisen.

Men Senterpartiets forslag har vore å kompensere gjennom kutt i avgifta på biodiesel heller enn kutt i vegbruksavgifta.

Finansdepartementet har berekna at ei CO2-avgift på 2.000 kroner isolert sett vil gi ein auke i bensinprisen på 4,14 kroner literen og dieselprisen på 4,76 kroner literen frå dagens nivå.

Det er nok til å presse bensin- og dieselprisane opp til rundt 20 kroner literen.

Trur på gulrota

Når Arbeidarpartiet no vel ein mellomposisjon, så handlar det ifølgje Eide om å unngå å leggje ei unødvendig tung byrde på dei som framleis har behov for bensinbil eller dieselbil.

Men det ligg òg ei erkjenning bak om at elbilsalet allereie er i kraftig vekst.

Eide meiner elbilpolitikken viser at ein kan oppnå vel så mykje med gulrot som med pisk.

– Og då slepp du å plage unødvendig dei som har ein bensin- eller dieselbil som framleis vil gå i nokre år til. Dette ordnar seg, seier han.

(©NPK)