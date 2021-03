Kommunane på Haugalandet ber om strenge regionale tiltak

innenriks

Tiltaksnivået inneber mellom anna stenging av servingsstader, dei fleste butikkar, treningssenter, ølkraner, bibliotek, idretts- og fritidsaktivitetar, universitet og høgskular.

Haugalandet består av Haugesund, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord. Sveio er òg blant kommunane som ønskjer forsterka tiltak.

Helse- og omsorgsdepartementet fattar ei avgjerd i løpet av dagen, opplyser Tysvær kommune.

– Vi står i ein alvorleg situasjon med stor smitte på Haugalandet, og vi er bekymra mellom anna for test- og smittesporingskapasiteten og sjukehuskapasiteten, seier Tysvær-rådmann Sigurd Eikje.

Haugesund har registrert 27 nye koronasmitta det siste døgnet, noko som er smitterekord i kommunen. Snittet dei siste dagane har lege på rundt 18 tilfelle.

– Det svarer til over 300 i Oslo, så no er vi plutseleg på Oslo-nivå eller som dei var for ei veke sidan. Det er bakgrunnen til at vi no ser at vi må ta enno eit sterkt grep og heller vurdere neste veke om det går an å lette noko, sa ordførar Arne-Christian Mohn på ein pressekonferanse.

Måndag kveld døydde ein koronasmitta pasient på Haugesund sjukehus. Det var det første koronarelaterte dødsfallet i Helse Fonna.