Koronakrise og valår pregar snikring av nytt budsjett

innenriks

Trass i nedstenginga i Viken samla regjeringa seg tysdag til budsjettkonferanse på Hurdalsjøen hotell. Men smitteverntiltaka er strenge, forsikra statsminister Erna Solberg (H) på eit pressemøte ved breidda av innsjøen.

Regjeringa gjekk tysdag i gang med å trekkje opp hovudlinjene for budsjettet for 2022. Usikkerheitsmomenta er mange. Men jobbskaping vil bli det desidert mest sentrale, ifølgje Solberg.

– Å kjempe mot arbeidsløyse og få meir vekst i privat sektor er heilt avgjerande framover, seier ho og peikar på to viktige konsekvensar av pandemien som vil prege budsjettarbeidet.

– Det vil vere ein del bedrifter som kjem til å gå konkurs det neste året. Vi må òg sjå på langtidsverknader på andre område, til dømes knytt til helse, påpeikar ho.

Vil bruke mindre oljepengar

Samtidig varslar regjeringa at oljepengebruken skal ned på eit meir normalt nivå neste år.

– Målet vårt er at vi i 2022 skal komme innanfor rettesnora for handlingsregelen på 3 prosent av fondsverdien, seier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Han viser til at handlingsregelen opnar for å bruke meir pengar i dårlege tider, og mindre i gode.

– Og det har vi gjort, slår han fast.

Samtidig vil 2022 bli eit bra år for norsk økonomi, trur Sanner.

– Men det vil slå ulikt ut, seier han og påpeikar at koronakrisa har kosta mange dyrt.

– Vi har ei høg arbeidsløyse, og mange bedrifter står i fare for å gå under. Det kjem til å bli tøft ei stund til.

Bustadprisar bekymrar

Sanner er òg bekymra for den kraftige auken i bustadprisane over heile landet, især i Oslo.

– Høg vekst i bustadprisane kan føre med seg høg gjeld. Vi må unngå at det byggjer seg opp finansielle ubalansar på veg ut av krisa, seier han.

Men korleis regjeringa konkret vil gjere det, vil han ikkje seie før budsjettet blir lagt fram til hausten.

Partia lovar òg det grønaste budsjettet nokon gong. Men kor mykje til dømes CO2-avgifta skal aukast, vil dei ikkje røpe.

– Men ho må vere høg nok til at utsleppa går ned, seier Venstre-leiar Guri Melby.

Valkampbudsjett

Samtidig er det valår, og går det som meiningsmålingane tyder på, kan ei ny regjering vere på veg inn når statsbudsjettet for 2022 blir lagt fram.

– Korleis påverkar dette budsjettarbeidet?

– Vi har nok ei anna oppfatning av kva som er viktigast for norsk økonomi framover enn det venstresida kanskje har. Vi lagar eit budsjett som vi trur vi skal vinne valet på, seier Solberg.

Ho antydar dermed at regjeringa kan komme til å leggje igjen eit temmeleg blåfarga budsjett til dei raudgrøne dersom dei vinn valet.

Skjelar til Frp

Granavollplattforma, som vart utarbeidd saman med Framstegspartiet, vil framleis liggje til grunn for budsjettarbeidet, sjølv om den eigentleg ikkje gjeld for neste stortingsperiode.

– Hovudprioriteten vår ligg i Granavollerklæringa. På ei rekkje område treng vi òg budsjettet for neste år for å fullføre prosjekta våre, seier Solberg, som medgir at regjeringa framleis skjelar til Frp i budsjettforhandlingane.

– Men budsjettet vil òg vere prega av nye saker som regjeringspartia prioriterer i denne valkampen, seier ho.

(©NPK)