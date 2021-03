Koronapandemien førte til færre dyretilsyn frå Mattilsynet

innenriks

Medan Mattilsynet i 2019 gjennomførte 6.663 tilsyn med dyrehald, var talet berre 2.840 i fjor, viser tal frå Mattilsynet.

Det vart oppdaga større og mindre brot på regelverket i 39 prosent av sakene, noko som er omtrent det same som året før, medan kontrollane avslørte 23 dyrehald med alvorleg vanskjøtsel. Dette er ein nedgang frå 34 dyrehald året før.

Nedgangen i talet på tilsyn kjem hovudsakleg av koronapandemien, men også ei styrt utvikling frå Mattilsynets side der ein har lagt om systemet for tilsyn for at kontrollane skal treffe betre.

Mattilsynet fatta vedtak om avvikling i 32 dyrehald. Det er 12 færre enn året før. For 47 dyrehald har Mattilsynet meldt forholdet til politiet. Det er omtrent same talet som året før.

Talet på varsel om moglege brot på regelverket låg på 12.500 i fjor. Det er på same nivå som året før. Rundt 15–20 prosent av meldingane viser seg å avdekkje alvorlege forhold, heiter det i årsrapporten.

