Meister Grønn permitterer 350 tilsette

innenriks

I dei aktuelle kommunane har selskapet produksjonskontaktar for cirka 100 millionar kroner i utsalsverdi.

– Dette rammar så mange arbeidsplassar og implisitt så store verdiar at det er særs utfordrande for heile blomsterbransjen. Som bransje vart vi først ramma av nedstenging i dei mest folkerike områda i Noreg til morsdag og valentinsdagen, no går òg påska! seier administrerande direktør Erling J. Ølstad i ei pressemelding.

Frå før av er butikkane til selskapet i Bodø og Tønsberg stengt som følgje av regjeringa har innført tiltaksnivå A (særleg høgt tiltaksnivå) etter koronaforskrifta.

Tiltaksnivå A i Viken og Gran tredde i kraft tysdag. Det er mellom anna påbod med heimekontor for dei som kan, stengde butikkar og gult nivå på barnehagar og skular. Tiltaka gjeld fram til måndag 12. april.

(©NPK)