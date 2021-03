Rapport: Flyulykka ved Arendal i 2019 kom truleg av dårleg vedlikehald

innenriks

Under innflyginga til Gullknapp lufthamn i Arendal stoppa motoren. Elflyet måtte nødlande i Nordnestjønn og enda opp ned i vatnet.

Konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor sat bak spakane og statssekretær Aase Marthe Johansen Horrigmo (H) var passasjer. Begge kom uskadde frå ulykka.

I rapporten kjem det fram at kjølevæskenivået var for lågt.

– Funn i undersøkinga tyder på at det vart fylt på for lite kjølevæske i samband med eit motorskifte utført av vedlikehaldsorganisasjonen til flyet i Noreg. Mangelfull omtale av prosedyren for fylling av kjølevæske i vedlikehaldshandboka til fabrikanten medverka til dette, skriv Havarikommisjonen.

Kommisjonen fremjar fire tryggingstilrådingar.

Flyginga var ei demonstrasjonsflyging i samband med Arendalsveka 2019. Flyet var Avinors eige elfly, som vart innkjøpt i 2018.

