Regjeringa innfører strenge regionale tiltak på Haugalandet

– Det er stigande smitte med den engelske virusvarianten i fleire av kommunane i Haugesunds-området, og dei melder om at situasjonen er utfordrande og uoversiktleg. Kommunane har derfor bede om at regjeringa innfører regionale tiltak slik at dei kan få kontroll over smitten, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Tiltaka gjeld for kommunane Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord i Rogaland fylke, og dessutan Sveio i Vestland fylke.

Heimekontor og stengde serveringsstader

Dei sju kommunane får tiltak frå tiltaksnivå A, definert som eit «særleg høgt tiltaksnivå». Det betyr mellom anna påbod med heimekontor for dei som kan, stengde butikkar og gult nivå på barnehagar og skular.

Dessutan må mellom anna treningssenter, symjehallar, bibliotek, museum og kinoar halde stengt, medan serveringsstader berre kan tilby takeaway.

Alle arrangement utanfor heimen blir forbode med unntak av gravferder og bisetjingar. Det er ikkje tillate å organisere idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne og unge.

Det blir gjort unntak for utandørs idretts- og fritidsaktivitetar for barn og unge under 20 år i grupper under ti personar, der alle er frå same kommune. Unntaket er nytt på tiltaksnivå A.

– Svarer til over 300 i Oslo

Kommunane bad tidlegare tysdag regjeringa om å innføre tiltaksnivå A.

Haugesund har registrert 27 nye koronasmitta det siste døgnet, noko som er smitterekord i kommunen. Snittet dei siste dagane har lege på rundt 18 tilfelle.

– Det svarer til over 300 i Oslo, så no er vi plutseleg på Oslo-nivå, eller som dei var for ei veke sidan. Det er bakgrunnen for at vi no ser at vi må ta endå eit sterkt grep og heller vurdere neste veke om det går an å lette noko, sa ordførar Arne-Christian Mohn på ein pressekonferanse.