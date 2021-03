Smitteutbrot på Lovisenberg sjukehus i Oslo

innenriks

Sjukehuset har derfor innført inntaksstopp på éin av dei medisinske sengepostane sine, stadfestar klinikksjef Hallvard Fanebust til VG.

Utbrotet vart oppdaga i helga, og talet på smitta og folk i karantene har auka i takt med smittesporing og testing, ifølgje Fanebust.

– Per no klarer vi å dirigere om pasientane internt, slik at dei som kjem inn via akuttmottaket blir sendt til nokre av dei andre sengepostane. Det er både fordi vi må smitteisolere pasientar, og fordi vi manglar personell, seier han.