Solberg: Mykje er usikkert inn i budsjettarbeidet

– Det vil framleis vere mange store usikkerheitsmoment, ikkje minst knytt til korleis vi klarer å kjempe mot arbeidsløyse og få meir vekst i privat sektor som er heilt avgjerande framover, sa Solberg under pressekonferansen til regjeringa før budsjettforhandlingane i Hurdal.

Samtidig påpeika ho at det gjekk betre i fjor enn det regjeringa først trudde. Statsministeren sa at det er vekstkraft i norsk økonomi, og at fleire gründerar tok sjansen på å starte for seg sjølv gjennom koronaåret.

– Så det er ikkje berre pessimistiske teikn i norsk økonomi, men også ganske mange optimistiske teikn, la ho til.

Solberg nemnde òg to punkt som blir viktige i forhandlingane:

– Dei to viktige tinga for oss kjem til å vere korleis vi skal ta med oss vidare konsekvensane etter pandemien. Det vil vere ein del bedrifter som kjem til å gå konkurs det neste året. Vi må òg sjå på langtidsverknader på andre område, til dømes knytt til helse, sa Solberg.

