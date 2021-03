Tromsø forlengjer ikkje dei lokale koronatiltaka

innenriks

Utbrotet i Tromsø starta 25. februar og meir enn 100 personar har vorte smitta.

Kommunen opplyser at 21 personar den siste veka har testa positivt. Berre éin av desse har ukjend smittekjelde. Dei siste tre dagane har åtte personar testa positivt – alle desse har vore i karantene og får dermed ingen nye nærkontaktar.

– På bakgrunn av dette kan ein no konkludere med at utbrotet er slått ned, seier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune.

– Framleis vil det nok vere nokre av nærkontaktane som blir sjuke og testar positiv, men desse vil då ha vore i karantene i fleire dagar, og vil ikkje spreie smitte til nye personar, seier Brattland.

Fredag går den lokale forskrifta for avgrensing av smitte ut, og den vil ikkje bli forlengd.

– Sjølv om det lokale utbrotet i Tromsø er slått ned, er det framleis høgt smittetrykk i andre delar av landet. Faren for at vi får importsmitte til Tromsø er stor, og sannsynet for nye utbrot er stor. Vi må derfor vere svært vakne for å fange opp nye smittetilfelle, seier smittevernoverlegen.

