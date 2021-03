Universitetet i Oslo blir stengt for studentar

innenriks

Ifølgje Dagbladet fekk studentane ein e-post om det rundt klokka 23 måndag.

– Smittesituasjonen er no så alvorleg i Oslo og Viken at vi dessverre må stengje lesesalar, bibliotek og bygningar for studentar frå klokka 12.00 tysdag 16. mars. Undervisninga blir gitt digitalt, heiter det i e-posten.

Digital undervisning

Ifølgje nettsidene til universitetet er det framleis tilråss heimekontor. Undervisninga blir digital.

Avgjerda om å stengje kjem etter at Oslo og Viken fekk strengare tiltak måndag – alle på tiltaksnivå A.

– Vi vurderer at tiltaka òg gjeld Universitetet i Oslo, seier rektor Svein Stølen i ei melding.

Håpar å opne meir i april

– Vi er glad for at studentane har hatt tilgang til universitetet i nokre veker no, men forstår at situasjonen er så alvorleg i Oslo at vi må gjere det vi kan for å få ned smitten. Vi håpar at tiltaka vil bidra til at vi kan opne meir ut i april, held rektoren fram.

Han forstår at fleire kan bli lei seg over at bygningane stengjer.

– I to semester har studentane våre vist at dei trass i sterke tiltaka har klart å studere og avleggje eksamen. No går det mot lysare tider, og vi håpar de klarer dette krafttaket fram mot sommaren, er oppmodinga frå rektoren.

