Virke: Nesten 40.000 er hindra frå å komme på jobb etter ny nedstenging

Den førre runden med nedstengingar 23. januar, førte til at 21.000 nye tilsette vart permitterte i Virkes bedrifter.

Nedstenginga av Viken, som skjedde på få timars varsel måndag kveld, fører til at mellom 34.000 og 39.000 nye arbeidstakarar i Virke-bedrifter er forhindra frå å dra på jobb, opplyser Virke til NTB.

– Vi har forståing for at det er behov for å få smitten under kontroll. Slike hurtige nedstengingar påverkar likevel 110.000 tilsette i 15.000 verksemder med ei årleg omsetning på nærare 280 milliardar kroner, seier Virke-sjef Ivar Horneland Kristiansen.

