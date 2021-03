Årets påskeråd som gjeld på hytter og hotell

innenriks

Etter at regjeringa la fram råda og tilrådingane sine for påskeferien førre veke, har smittesituasjonen forverra seg drastisk fleire stader. Oslo stramma inn ytterlegare etter over fire månader med svært inngripande tiltak. Det er innført forbod mot å ta imot meir enn to gjester i heimen i hovudstaden.

I Viken har alle 51 kommunar innført strenge tiltak. Tiltaka rammar 1,2 millionar innbyggjarar i fylket, og mange hyttekommunar må stengje ned. Ei rekkje andre kommunar i andre delar av landet har òg ein alvorleg smittesituasjon, som Bodø og Haugesund.

Men rammene for kva ein kan gjere i påskeferien, er framleis dei same, ifølgje assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Avgrense unødvendige reiser

Styresmaktene har på det sterkaste anbefalt folket om ikkje å reise utanlands. Råda her omhandlar derfor berre innanlandsreiser.

Reglane og råda for innanlandsreiser er dei same som dei var før dei lokale innstrammingane, sjølv om smittetala held fram med å stige raskt. Det inneber å avgrense unødvendige reiser.

I utgangspunktet er det heller ingen andre reglar for innanlandsreiser for Oslo-folk enn for andre nordmenn, ifølgje kommunen. Det er nok likevel lurt å vere meir forsiktig om ein bur i eit område med høgt smittetrykk.

I dei nasjonale påskeferieråda er det òg presisert at personar som kjem frå kommunar med høgt smittenivå, ikkje bør reise på hotell eller andre overnattingsstader der mange samlast, og at overnattingsbesøk ikkje er tilrådd. Men det er ikkje forbode.

Opnar for besøk hos andre

I råda har regjeringa spesifikt omtalt hytter og hotell som stader ein kan dra dersom det blir sett på som nødvendig. Helseminister Bent Høie (H) har òg brukt hytter og hotell som døme når han har lagt fram alternativa for påska.

Men dei fleste nordmenn har ikkje hytte, og for mange er det òg lite aktuelt å dra på hotell.

– Er det slik å forstå at berre dei med hytte og hotellreservasjon kan bevege seg utanfor eigen kommune?

– Både nødvendigheit og kontakthyppigheit med andre speler inn når den enkelte må vurdere om ei reise skal gjennomførast. Det avgjerande er at ein avgrensar reiser der ein kjem i kontakt med mange andre på ulike stader, seier Nakstad.

Han opnar dermed for besøk hos andre dersom smittetrykket i kommunen ein kjem frå og dreg til, tilseier det. Det er ikkje forbod mot å besøkje andre i dei fleste kommunar, men i dei nasjonale råda heiter det at folk bør unngå besøk av meir enn fem personar.

– Det er presisert at reiser til til dømes hytter kan gjennomførast viss ein følgjer smittevernråda der ein bur og der ein oppheld seg. For reiser der ein planlegg å besøkje andre innanlands, gjeld i utgangspunktet dei same råda og reglane, seier Nakstad.

Husstand

Høie sa måndag at ein berre kan reise med eigen husstand.

– Ein husstand betyr dei du bur saman med. Det speler inga rolle kva samansetning bebuarane har, eit studentkollektiv blir til dømes òg rekna som ein husstand, utdjupar Nakstad.

For dei som har to barn, hund og stakittgjerde er det dermed lettare å stelle seg til reglane, medan dei kan vere vanskelegare å stelle seg til for meir utradisjonelle familiesamansetningar eller for nordmenn som er meir avhengig av nære venner enn familie.

– Dersom ein deler bad, kjøkken eller fellesareal, blir ein rekna i smittesamanheng som ein og same husstand, utdjupar Nakstad.

Ikkje nytt hytteforbod

For dei som skal på hytta, blir det òg tilrådd å gjere innkjøp i heimkommunen før ein dreg, og unngå kontakt med andre menneske på reisa og under opphaldet.

Nakstad legg til at dei ikkje er aktuelt med eit nytt hytteforbod no.

– Smitterisikoen er ikkje knytt til om du er på ei hytte, i eigen bustad eller ein annan stad. Det viktigaste er at du avgrensar kontakt med andre. Det gjeld like mykje viss du er heime i ein storby eller andre stader. Vi må berre hugse på å ikkje ta ferie frå smittevernrutinane, seier han.

