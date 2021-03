495 nye koronasmitta i Oslo siste døgn – det klart høgaste så langt

innenriks

Talet er 128 høgare enn eitt døgn tidlegare, då det vart ny smittetopp. Gjennomsnittet den siste veka er 290 smitta per dag.

Totalt er 24.277 Oslo-borgarar registrerte smitta sidan mars i fjor.

Høgast i Stovner bydel

Smittetala er høgast i bydelen Stovner. Der ligg smittetrykket på 1.414 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart registrert 62 nye smitta i bydelen siste døgn. Dei siste 14 dagar er det registrert 471 nye smitta.

Etter det følgjer bydelane Grorud og Alna, med høvesvis 1.220 og 1.112 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste 14 dagane.

I bydelen Ullern er smittetala lågast. Der er smittetrykket på 243 smitta per 100.000 innbyggjarar dei siste to vekene, og det vart det registrert ni nye smitta i bydelen siste døgn. Dei siste 14 dagar er det registrert 84 nye smitta.

Helsebyråden: Alvorleg

Helsebyråd Robert Steen (Ap) uttalte tysdag til NTB at det ikkje er tvil om at Oslo er inne i ei tredje smittebølgje. Han kallar situasjonen alvorleg.

– Vi har aldri vore i nærleiken av å registrere eit så høgt smittenivå som vi har gjort den siste tida. Sjølv om vi har hatt svært strenge tiltak i Oslo i lang tid, har smitten meir enn firedobla seg sidan byrjinga av februar, sa Steen.

– Det er ein sterk auke i kor mange som blir så sjuke at dei blir lagde inn på sjukehus, og dei er yngre enn før. I tillegg veit vi no at mange unge òg får seinverknader av korona. Det er bakgrunnen for at vi har innført nye, strenge tiltak i byen med forbod mot meir enn to besøkjande i private heimar og skjerpa tiltak i skulane. Vi må gjere alt vi kan for å slå ned viruset, slik vi har gjort tidlegare, la han til.

