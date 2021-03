innenriks

På nettsidene sine opplyser kommunen at to av dei fem nye smitta er nærkontaktar. Éin har ukjend smitteveg, medan to av tilfella er importsmitte.

I alt 1.611 personar testa seg tysdag.

Så langt i pandemien har 4.921 personar fått påvist koronasmitte i Bergen kommune.

I tillegg har kommunen fått melding om åtte nye påviste smittetilfelle med mutert virus. Av desse er det eitt tilfelle av den sørafrikanske varianten og sju av den britiske.

(©NPK)