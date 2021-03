Guldvog til åleinebuande i høgsmitteområde: – Ikkje reis heim i påska

innenriks

– Reiseråda gjeld alle som kjem frå Oslo og Viken. Sjølv om du har vore på heimekontor, har du antakeleg vore på butikken, og du ber med deg ein risiko, seier Guldvog.

Han understrekar at desse råda berre gjeld besøk til andre husstandar, og at det gjeld andre reglar for besøk til fritidsbustader. Det viktige i reiseråda er å unngå overnatting, uansett om ein er ein familie på fire eller ein einskildståande person.

Onsdag presiserte assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad overfor NTB at det ikkje er slik at berre dei med hytte eller hotellreservasjon kan bevege seg utanfor eigen kommune i påska.

– Både nødvendigheit og kontakthyppigheit med andre speler inn når den enkelte må vurdere om ei reise skal gjennomførast. Det avgjerande er at ein avgrensar reiser der ein kjem i kontakt med mange andre på ulike stader, seier Nakstad.

