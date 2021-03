Høge smittetal i Drammen: Kan bli ei dyster påske for mange

innenriks

52 av dei nye smitta er nærkontaktar av tidlegare påviste tilfelle, opplyser Drammen kommune på nettsidene sine.

Kommuneoverlege John David Johannessen seier det kan vere variasjonar frå dag til dag, sidan det tek tid for å få svar på prøvene som blir analyserte.

Han meiner ein derfor ikkje må lese dei daglege tala for kategorisk.

– På same måte som 28 tilfelle i går ikkje kunne tolkast som at smitten var på veg ned, kan vi ikkje tolke dagens tal som at smittetrykket har auka ytterlegare. Vi må sjå utviklinga over nokre dagar, seier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune onsdag.

Sidan auken i Drammen vart registrert for ni dagar sidan, er det eit gjennomsnitt på 42 tilfelle per dag.

Johannessen seier gjennomsnittstala gir oss eit godt bilete på kvar smittetrykket ligg for tida.

– Det er for høgt, og vi har ein stor jobb å gjere for å redusere smittetrykket fram mot påske. No er det halvannan veke igjen til påskeferien startar for mange, og den kan dessverre bli ganske dystar for mange viss vi ikkje får redusert smittetrykket, seier Johannessen.

(©NPK)