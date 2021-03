Lege i Tønsberg dømd for mishandling av familien

innenriks

Ifølgje Byavisa Tønsberg fall dommen i Vestfold tingrett.

– Vi har allereie anka til lagmannsretten. Klienten min er klar på at han er uskuldig, seier forsvararen til mannen, advokaten Jon Anders Hasle.

Mannen er i tingretten dømd til å betale kvar av dei fornærma 100.000 kroner i oppreisningserstatning.

Paret heldt ifølgje dommen fram å bu under same tak sjølv etter at ekteskapet formelt vart avslutta for meir enn ti år sidan.

Forsvararen ber om at eventuelle konsekvensar for utøvinga av legeyrket først blir avgjort etter ankebehandlinga.

