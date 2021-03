Mann dømd til sju års forvaring for grov valdtekt av barn under 14 år

innenriks

Mannen har erkjent straffskuld for det meste han er tiltalt for og har tidlegare sagt at han angrar, skriv Bergens Tidende.

Bergen tingrett har dømd mannen til forvaring.

Han blir dømd for ei grov valdtekt av barn under 14 år, eitt forsøk på grov valdtekt av barn under 14 år og eitt tilfelle av grov seksuell omgang med barn under 16 år.

– Vi meiner denne mannen er ein fare for andre. Han sette i gang med å kontakte jenter igjen medan han var i prøvetida for sin førre forvaringsdom. Han er veldig aktiv, seier aktor og statsadvokat Ellen Cathrine Greve til BT.

Mannen er òg dømd for å ha fått, delt og oppbevart framstillingar av overgrep mot barn, eller framstillingar som seksualiserer barn. Dette skal ha funne stad mellom 2016 og 2020.

Mannen vart i 2010 dømd til ni års forvaring for alvorlege seksuallovbrot, men vart prøvelauslaten i 2016.

