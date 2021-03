NVE: – Nær 80 prosent av alle kvikkleireskred er menneskeutløyst

innenriks

– Det vi ser frå dei kvikkleireskreda som er gått, er at ein stor del er gått som følgje av menneskeleg aktivitet. Opp mot cirka 80 prosent, seier regionsjef i NVE (Noregs vassdrags- og energidirektorat), Knut Hoseth til NRK.

Mange område i Noreg er framleis ikkje kartlagde med tanke på kvikkleire. Åtte bygningar vart skylde på havet då kvikkleireskredet gjekk utanfor Alta i juni i fjor. Ifølgje NVE var ei medverkande årsak tiltak i samband med ei hyttetomt.

– Eg håpar både entreprenørar og utbyggjarar tenkjer seg om. Det som kan verke som ei uskuldig utfylling, kan få alvorlege konsekvensar, og det trur eg ingen ønskjer å bidra til, seier leiar Trond Inge Heitmann for oppmåling og byggjesaker i Alta kommune.

Han seier at fleire tek seg til rette utan å ha bede om lov, og at i nokre tilfelle får aldri kommunen vite kva som har skjedd.

Han håpar fleire får respekt for regelverket og skjønner at det er der av ein grunn.

– Kommunen får ofte får kritikk for å vere for strenge i utbyggingssaker. Men eg håpar at vi i framtida får større forståing for at vi stiller desse krava, seier han.

