Oslo ber Høie gjeninnføre tometeren

– Eg ønskjer no at regjeringa går klart ut og kommuniserer at no er det tometeren som gjeld i heile landet.

Det seier helsebyråd Robert Steen i Oslo til NTB.

Han meiner det etter kvart byrjar å bli openbert at éin meter ikkje er nok med den frykta engelske virusvarianten. Det muterte viruset står no for meir enn 90 prosent av smitten i Oslo, og det smittar lettare. Derfor er større avstand nødvendig.

– Det britiskmuterte viruset har ei smittekraft som forandrar situasjonen, seier Steen, som var ute med liknande utsegner i tidlegare onsdag i VG.

– Eg ber derfor nasjonale styresmakter om no å kommunisere kraftfullt at med det nye muterte viruset så held det ikkje med éin meter. Vi må opp på to meters avstand, seier han.

FHI-råd

Helsebyråden kjem med oppmodinga berre dagar etter at byrådet sjølv lét vere å følgje opp ei tilråding frå FHI om å gjeninnføre rådet om to meters avstand lokalt i Oslo.

FHI tilrådde allereie 26. februar Oslo å innføre ein «generell anbefaling om å holde 2 meters avstand der man kan».

Dette avstandskravet skulle ikkje gjelde i skulane og i helsevesenet, men «for den generelle befolkning som ein ekstra sikkerhetsmargin», skreiv fagdirektør Frode Forland i ein e-post til kommunen. Men forslaget frå FHI vart ikkje følgt opp då byrådet innførte nye tiltak i Oslo to dagar seinare.

I eit nytt notat datert 14. mars gjentok FHI tilrådinga:

«Forsterket råd om å holde 2 meter avstand til andre mennesker. Der du kan, hold gjerne minst 2 meter avstand til andre enn de du bor med (eller tilsvarende nære). Dette vil ikke gjelde for helsetjenesten, barnehager og skoler, eller andre tjenester for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tjenestene», skreiv FHI.

Men då byrådet på nytt stramma inn tiltaka dagen etter, var tometeren ikkje ein del av pakken.

Ønskjer likskap

Steen forklarer dette med at eit lokalt råd om to meters avstand i Oslo ville skapt uvisse hos innbyggjarane.

– Dette handlar om den totale kommunikasjonen. Eg trur det er vanskeleg å lage såpass tunge reglar i Oslo viss du har ei regjering som står på pressekonferansar i Oslo og snakkar om meteren. Då er det vanskeleg for Oslos befolkning å forstå kva som gjeld, seier helsebyråden.

– Situasjonen er for alvorleg til at vi skal oppleve at dobbeltkommunikasjon gjer at folk blir forvirra.

Steen understrekar at han meiner rådet bør gjelde nasjonalt.

– Det er ingen grunn til å halde på éin meter i nokre delar av Noreg og to meter i andre.

Ny smitterekord

Helsebyråden kjem med utspelet etter at smitten i Oslo har slått alle rekordar. Tysdag vart det registrert 495 nye tilfelle.

– Det er ikkje så veldig lenge sidan eg tenkte at 500 var eit veldig høgt veketal. I går fekk vi det som eit dagstal. Det betyr rett og slett at smitteutviklinga i Oslo nesten har eksplodert, seier Steen.

Han konstaterer at tiltaka vi brukte for å slå ned smitten før, rett og slett ikkje verkar like godt lenger.

– Dette er konsekvensen av at vi no har fått eit britiskmutert virus som har overteke. Det er mykje kraftigare, det smittar mykje lettare, og det smittar òg yngre grupper på ein heilt annan måte enn det førre viruset gjorde, seier Steen.

– Sånn sett har vi eigentleg ein heilt ny situasjon.

