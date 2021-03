Regjeringa innfører ikkje tiltaksnivå A i Oslo

innenriks

Viken fekk nyleg innført tiltaksnivå A, som inneber dei strengaste koronatiltaka.

Regjeringa har late vere å gjere det same med Oslo, som den siste tida har hatt svært høge smittetal.

– Vurderinga vår er at byrådet i Oslo har innført strenge tiltak og vurderer ytterlegare. Det er Oslo som sjølv bestemmer tiltaka sine no, seier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Delvis strengare i Viken

At Oslo ikkje blir omfatta av tiltaksnivå A etter koronaforskrifta, gjer at Viken på visse område har strengare tiltak. Eksempelvis har Viken måtta stanse toppidretten og stengje studiestadene.

– Oslo har over langt tid hadde veldig strenge tiltak. At Oslo ikkje har alle tiltaka i A, vil ikkje vere eit argument for å endre A, seier Høie.

Helseministeren reknar likevel med at Oslo bruker tiltaksnivået i arbeidet med å fastsetje lokale tiltak.

Oslo var pålagd strenge, regionale tiltak i samband med mutasjonsutbrotet i Nordre Follo, men har sidan 18. februar «berre» vore bundne av lokale og nasjonale tiltak.

Koronastengt Oslo

Ytterlegare innstrammingar i Oslo tredde i kraft onsdag. Det vart mellom anna heildigital undervisning for ungdomsskulen, vidaregåande skule og vaksenopplæringa, og dessutan forbod mot meir enn to besøkjande i private heimar.

– Byrådet har teke i bruk dei sterkaste verktøya vi har i verktøykassa for å få ned smitten. Samtidig er ikkje dette noko vi kan vedta oss ut av gjennom tiltak åleine. Det kviler eit stort ansvar på kvar enkelt av oss, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) til Dagbladet.

Døgnrekord

Hovudstaden har registrert 495 nye koronasmitta det siste døgnet. Det er 214 fleire enn onsdag førre veke og det klart høgaste så langt under pandemien.

– Smittetala frå i går er svært høge. Det viser alvoret og kor aggressiv den britiske, muterte varianten av viruset er, seier Johansen.

Den sosiale nedstenginga av Oslo har vart sidan tysdag 10. november.

