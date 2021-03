Statsforvaltaren glad for strenge tiltak i Oslo og Viken

innenriks

– Trass den motstanden som vi har møtt i nokre kommunar, så er eg glad for at det har vorte innført såpass strenge tiltak som regjeringa valde å innføre frå tysdag, seier ho til Dagbladet.

Dei nye smitterekordane bekymrar Svarstad Haugland.

– Eg er uroleg. R-talet er svært høgt, og vi har ikkje uavgrensa med kapasitet i helsevesenet heller.

Ho meiner regjeringa gjorde det einaste rette.

– Då vi såg at smitten berre heldt fram med å auke, var ein på eit tidspunkt berre nøydde til å skjere igjennom. Eg har stor forståing for at nokre av kommunane reagerer, men med tanke på den situasjonen vi står i, så var dette det einaste rette, seier ho til avisa.

(©NPK)