Store forskjellar i testkapasitet i osloområdet

innenriks

– Vi ser ein bratt auke i testbehov. I veke 9 testa vi 3,6 prosent av innbyggjarane medan vi førre veke kom opp i 4,7 prosent og vi opplever at behovet framleis er stigande. Vi kan likevel oppskalere dei testtiltaka vi har, så vi kan fint teste 5 prosent av befolkninga, som er kravet, skriv kommunikasjonssjef Heidi Lippestad i Lillestrøm kommune i ein e-post til NTB.

12. mars skreiv Romerikes Blad at innbyggjarar har opplevd ventetid på seks dagar for å få koronatest i Lillestrøm kommune. Sidan juni i fjor har det vore forventning om at kommunar og laboratorium kan teste minst 5 prosent av befolkninga per veke i periodar med høge smittetal.

– Erfaringa har vist at det har vore tilstrekkeleg i periodar utan dei største smittetoppane, men fleire kommunar har registrert at det har vore behov for å teste opp mot 10 prosent av innbyggjarane per veke, seier fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet til NTB.

Lørenskog: test på dagen

Vest for Lillestrøm ligg Lørenskog. Kommunen har eit smittetrykk som overgår elleve av Oslos 15 bydelar. Testkapasiteten er likevel ikkje eit problem.

Kommunikasjonssjef Bettina Thorvik opplyser til NTB at kommunen testa 8,4 prosent av befolkninga i veke ti, og kunne tilby test på dagen. Dei har ein plan for rask oppskalering til 12 prosent – altså éin av åtte.

NTB har vore i kontakt med fleire av Oslos nabokommunar. Ullensaker kommune kan teste éin av ti, Nittedal kan teste opptil 8 prosent av innbyggjarane.

Nordre Follo melder at dei har kapasitet til å teste 6 til 7 prosent av innbyggjarane. Asker er rigga for å teste 5 prosent, og kan auke noko dersom det blir nødvendig. Bærum opplyser òg at dei klarer målet om 5 prosent utan problem.

Oslo: frå krisesituasjon til høg kapasitet

I fjor sommar vart det kjent at Oslo kommune hadde langt lågare kapasitet enn Helsedirektoratet tilrådde. Sjølv om det var ein periode med låg smitte, tilrådde direktoratet at alle kommunar skulle kunne teste 1,5 prosent av innbyggjarane i veka.

Det svarte til 10.000 testar for Oslo. Hovudstaden låg då på i underkant av 5.000 i veka. I dag ligg Oslo på eit langt høgare nivå. I veke ti testa Oslo kommune 7,2 prosent av innbyggjarane.

– Oslo kan garantere ein testkapasitet på 6,4 prosent av befolkninga, det vil seie 44.630 testar. Men vi har veker og dagar med betydeleg høgare prosent, skriv kommunikasjonsrådgivar Kjartan Sverdrup Dall-Larsen i Helseetaten i Oslo kommune.

(©NPK)