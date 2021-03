Stortingsfleirtal vil hindre lærarlekkasje – vil ha fleire faste vikarar og fagpåfyll

innenriks

Det er rundt 40.000 med lærarutdanning som ikkje jobbar i skulen i Noreg i dag, ifølgje SSB.

Stortingsfleirtalet vil mellom anna opne for at fagskulesektoren kan bidra til å utdanne fleire yrkesfaglærarar og auke forpliktingane til skular og skoleigarar om å ha gode vikarordningar. Dei auka forpliktingane skal sikre kvalifiserte vikarar i faste og heile stillingar.

Partia vil òg behalde kompetansekrava for at elevar skal møtast med kompetente lærarar, men òg at lærarane får fylt på med kompetanse.

– No foreslår vi å stramme inn lova, slik at kommunane pliktar å organisere vikarordningane betre. Det vil gi fleire kvalifiserte lærarar i klasseromma framover. Det er òg framleis titals tusen lærarar i Noreg som ikkje har nok fordjuping i basisfaga norsk, matematikk og engelsk, seier saksordførar Kent Gudmundsen (H) til VG.

Han viser til at 7.350 matematikklærarar, 8.000 engelsklærarar og 5.900 norsklærarar manglar tilstrekkeleg fagkompetanse.

(©NPK)