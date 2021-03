Totalt 43 smitta på Austlandsterminalen

innenriks

– 500 av våre tilsette har vorte testa, og no er det 43 personar som er smitta. Det vi ser er at smitteeksplosjonen har stilna, og tala har flata ut, seier Postens pressesjef Kenneth Tjønndal Pettersen til Romerikes Blad.

Utbrotet på terminalen på Lørenskog starta i byrjinga av mars.

– Sjølv om vi heldigvis ser at det flatar ut, så trur eg ikkje det finst nokon som kan seie at dei har full kontroll over den britiske varianten. Det vi kan seie, er at vi har så god kontroll som det er mogleg å få på det noverande tidspunktet, seier Pettersen.

