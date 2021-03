Ahus ber om hjelp – får låne 31 intensivsjukepleiarar frå resten av landet

innenriks

Ahus får låne 20 intensivsjukepleiarar frå Helse Bergen, 5 frå Sjukehuset Sørlandet og 2 kvar frå Helgelandssykehuset, Helse Førde og Helse Stavanger, skriv VG.

Sjukehuset opplyser at det er behov for hjelp fordi tilsette og vikarar frå utlandet blir stoppa av stengde grenser, og at Ahus er det sjukehuset i Noreg med flest intensivpasientar i koronapandemien.

– Det er alvorleg at situasjonen oppstår. I 2007 byrja vi å snakke om at vi måtte sjå på kva slags intensivkapasitet vi skulle ha. Sidan har vi kontinuerleg påpeika behov for å utdanne fleire. Riksrevisjonen har òg stadfesta det vi har sagt, seier Paula Lykke, leiar i Sjukepleiarforbundets Landsgruppe av Intensivsjukepleiarar (NSFLIS).

