EU gir grønt lys for AstraZeneca, men Noreg ventar i minst ei veke

Bruken av den svensk-britiske vaksinen er sett på vent i Noreg for å sjå om han har samanheng med alvorlege og sjeldne tilfelle av blodpropp. Norske forskarar ved Rikshospitalet har konkludert med at det er ein slik samanheng.

EUs legemiddelbyrå (EMA) seier at dei ikkje kan sjå bort frå ein slik samanheng, men at dei positive sidene ved vaksinen veg opp for risikoen.

– Dette betyr altså at vaksinen kjem til å halde fram med å ha ei godkjenning på vilkår. Det betyr likevel ikkje at ho skal eller må brukast i Noreg, seier direktør Audun Hågå i Legemiddelverket.

Han seier at Legemiddelverket enno ikkje kan sjå bort frå ein samanheng mellom vaksinen og alvorlege blodproppar.

Legemiddelverket varsla at det no er fire personar innlagde med blodpropp som kan knytast til vaksinasjonen i Noreg, i tillegg til at eit dødsfall etter ein hjernebløding på Tynset blir granska. Denne personen hadde òg fått vaksinen.

Frå før er det kjend at eitt dødsfall er knytt til dei moglege biverknadene.

– I Noreg har vi oppdaga fleire slike spesielle tilfelle sett i forhold til kor mange som er vaksinert enn i nokon av dei andre europeiske landa. Vi veit ikkje riktig årsaka til dette. Framleis overvaking av AstraZeneca-vaksinen er derfor svært viktig, seier Hågå.

Ventar i minst ei veke

– Tryggingskomiteen har nøye vurdert rapportane om moglege biverknader og komme fram til ein klar og vitskapleg konklusjon: Vaksinen er trygg, sa EMAs leiar Emer Cooke under ein pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Komiteen konkluderer òg med at vaksinen ikkje kan knytast til auka risiko for blodpropp, la ho til.

Trass i konklusjonen frå forskargruppa på Rikshospitalet, meiner Folkehelseinstituttet det er for tidleg å konkludere.

– Vi ventar med ei avgjerd til neste veke. Vaksinasjonen med AstraZeneca vil framleis vere på pause inntil vi har eit meir fullstendig bilete av situasjonen, seier folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg.

– Det er samarbeid mellom kliniske fagmiljø i Noreg, og internasjonalt. Vi forfølgjer spor både knytt til dei kliniske undersøkingane, òg der vaksinen er produsert og kva parti det er snakk om, seier Stoltenberg.

Skal granskast vidare

EMA understrekar at det framleis skal gjerast fleire undersøkingar av vaksinen og ber helsepersonell vere merksame på den moglege samanhengen med blodpropp.

Tryggingskomiteen til tilsynet har gjort ei grundig vurdering av tilgjengelege data og omstenda rundt dei innrapporterte tilfella, og torsdag var konklusjonen klar.

Tilrådinga om framleis bruk er i tråd med det EMA-direktør Emer Cooke sa tidlegare i veka. Sjølv før arbeidet til tryggingskomiteen var ferdig påpeika Cooke at fordelane ved vaksinen var større enn risikoen. Det same sa Verdshelseorganisasjonen (WHO), som også tilrådde å halde fram med å bruke vaksinen.

Norske forskarar: Samanheng

Avgjerda frå EMA kjem sjølv om norske forskarar som har granska blodpropptilfella her i landet, meiner det er ein samanheng med vaksinasjonen.

Ekspertar ved Rikshospitalet meiner ein kraftig immunrespons på grunn av AstraZeneca-vaksinen er forklaringa på dei dødelege blodproppane.

– Vi har fått funn som kan forklare den kliniske hendingsgangen til våre innlagde pasientar, sa overlege og professor Pål André Holme ved Rikshospitalet på eit hasteinnkalla pressetreff torsdag.

Holme har leidd ei gruppe ved sjukehuset som har jobba på spreng for å finne ut kvifor tre helsearbeidarar under 50 år vart innlagde med alvorleg blodpropp etter å ha teke AstraZeneca-vaksinen.

Konklusjonen er no at ein kraftig immunrespons etter vaksinasjon har ført til blodproppane.

Denne konklusjonen var ikkje del av grunnlaget EMA baserte konklusjonen sin på torsdag.

– Vi har vurdert alt som var tilgjengeleg for oss fram til i går, så viss det har komme litt meir i dag, er ikkje det med i grunnlaget vårt. Men vi har vurdert dei norske forholda tidlegare. Viss det er ein studie som har komme i dag, har vi ikkje vurdert han enno. Men han vil vere del av overvakinga vår av situasjonen. Dette er ein mellombels konklusjon, seier Sabine Strauss, leiar av tryggingskomiteen til tilsynet.

